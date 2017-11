DE LAURENTIIS: "TAVECCHIO SI DOVREBBE DIMETTERE"

14 novembre 2017

"Se fossi Tavecchio la prima cosa che farei è dimettermi per non fare la figura dello stupido. Si dovrebbero dimettere lui, Uva, ma anche il Coni ha delle responsabilità": il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis usa toni chiari e decisi per commentare il disastro della Nazionale. "Avrebbe dovuto obbligare la Federcalcio a fare un altro tipo di attività. Non si passa da Conte a quest'altro allenatore. Non sono stati in grado di mantenerlo, allora evidentemente avevano sbagliato a prenderlo. Chi vorrei come prossimo ct? Un giovane di 35 anni..." ha aggiunto. AdL infine ha parlato dello scarsissimo utilizzo di Insigne: "E' inutile convocare Insigne per poi farlo giocare fuori ruolo o non farlo giocare. In questo modo si crea anche un danno economico alla società".