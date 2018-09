DALL'AUSTRALIA: PIRLO PUO' TORNARE IN CAMPO

12/09/2018

Indiscrezione dall'Australia. Secondo quanto riportato da "Fox Sport" Andrea Pirlo sarebbe stato contattato dall'Avondale, squadra di seconda divisione, per giocare i match chiave della stagione del club australiano. Un contratto a gettone per l'ex numero 21 azzurro, ritiratosi dopo l'avventura al New York City in MLS. Il primo dei possibili match in programma è previsto il prossimo 19 settembre quando l'Avondale scenderà in campo per la gara di coppa contro il Sydney.