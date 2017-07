Da Meazza a Ibrahimovic, passando per Serena, Baggio e Vieri: ecco chi ha vestito le maglie di Juve, Inter e Milan

13 luglio 2017

Il possibile sbarco di Bonucci al Milan inserirebbe il centrale azzurro nella ristretta lista di giocatori che, in carriera, hanno vestito la maglia di Juventus , Inter e Milan . L'ultimo a centrare il tris fu Andrea Pirlo, che dopo le esperienze in nerazzurro e in rossonero sbarcò a Torino nel 2011. Prima di lui ci riuscì Zlatan Ibrahimovic , che realizzò l'impresa di essere determinante in tutte e tre le squadre.

Cresciuto nelle giovanili dell'Inter, Bonucci è poi arrivato alla Juve dopo le esperienze con Treviso, Pisa e Bari. Ora, a 30 anni, per il centrale della Nazionale è arrivata la possibilità di rimettersi in gioco nel nuovo Milan dei cinesi, che hanno grandi ambizioni e non vedono l'ora di riportare il club ai vertici. Oltre a Pirlo e Ibrahimovic, Bonucci andrebbe ad aggiungersi ad altri giocatori capaci di vestire le maglie dei tre club più vincenti in Italia.



Il primo fu Luigi Cevenini, meglio noto come Cevenini III: cominciò col Milan nel 1912 e, dopo molti all'Inter, passò alla Juve nel 1927. Negli Anni 40 completò il tris anche Enrico Aldo Candiani, anche se il più noto di tutti in quell'epoca fu Giuseppe Meazza: esordio con l'Inter, poi Milan e infine Juventus nel 1942/1943.



In periodi più recenti è impossibile da dimenticare Aldo Serena, che vinse il campionato con tutte e tre le squadre tra gli Anni 80 e 90. Da ricordare anche Edgar Davids e Patrick Vieira, che completò il tris nel 2006 accordandosi con l'Inter mentre Bobo Vieri "tradì" i nerazzurri nel 2005, firmando proprio per i cugini. Chi deliziò tutte e tre le tifoserie negli Anni 90 fu invece Roberto Baggio, talento sublime capace di fare innamorare qualsiasi maglia, di qualsiasi colore.