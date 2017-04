Da Londra: Pirlo vice di Conte al Chelsea. Ma se fosse all'Inter?

5 aprile 2017

Andrea Pirlo vice di Antonio Conte al Chelsea: dal prossimo luglio. E' quanto scrivono a Londra dpopo aver udito, nel corso di una trasmissione sportiva, Ray Wilkins che diceva: "Conte sta cercando un vice italiano per la prossima stagione, e sta pensando a Pirlo che è stato visto di recente, e più volte, nei dintorni di Stamford Bridge".



Fin qui le parole di Wilkins, che è è stato vice allenatore del Chelsea per due anni dal 2008 al 2010. Da aggiungere alle necessità di Conte di sostituire il suo attuale vice, Steve Holland, che a luglio andrà nello staff della Nazionale inglese. Ci sono però degli ostacoli da superare. Il primo: Pirlo, 38 anni, è ancora sotto contratto coi New York City, è plausibile che a fine stagione lasci il calcio giocato, ma non è detto. Il secondo: Conte ha deciso di restare sulla panchina del Chelsea? Il quesito rimane, fino a oggi ha rimandato la sua decisione ed è risaputo l'interesse dell'Inter.

Da quel che trapela, fino a questo momento, è che la dirigenza del Chelsea spinge perché al posto di Holland ci sia Carlo Cudicini, già nel gruppo di lavoro del club come assistente tecnico.



Poi, se vogliamo entrare nelle suggestioni di quel che potrebbe accadere a luglio, con l'idea di Cinte che lascia il Chelsea per approdare -diciamo- all'Inter, perché non cedere alla tentazione? Ovvero di Pirlo vice di Conte in nerazzurro?