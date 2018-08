Da Lilian a Marcus, di padre in figlio: Buffon scambia la maglia col piccolo Thuram

18/08/2018

Di padre in in figlio, da Lilian a Marcus. Una giornata speciale per Buffon e per la famiglia Thuram: Giungamp-Psg ha significato per l'ex portiere della Juve l'occasione per riabbracciare il figlio del compagno di squadra, nato quando i due giocavano ancora nel Parma, nel 1997. Numero 11 sulle spalle, Marcus Thuram, che di mestiere fa oggi l'attaccante del Guingamp, ha così ritrovato sul campo l'amico del padre e a fine partita ha scambiato con lui la maglia. Impossibile non farlo.