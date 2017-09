Cutrone: "Montella è un grande tecnico, aiuta me, aiuta tutti"

29 settembre 2017

E' il bomber che ha evitato al Milan (e a Montella) una serataccia europea. Col suo gol all'ultimo sospiro contro il Rijeka, quel 3-2 che ha cambiato faccia a una partita che altrimenti... Patrick Cutrone è un ragazzo di molti fatti e di poche parole. Eccole. "Montella mi aiuta tanto, mi dà tanti consigli da attaccante. Lui che è stato un grande attaccante. E aiuta tutto il resto della squadra, è un grande mister".



Così parla Patrick in un'intervista a Premium Sport. "Mi sono andato a vedere qualche suo gol sul web, mi colpiva la sua fame in area di rigore", ha spiegato il giovane rossonero. E sulle sue qualità di attaccante, che cosa dice: "Dico che sto imparando e guardo molto quel che mi succede in campo e in allenamento. Ad André Silva ruberei le capacità tecniche, a Kalinic l'esperienza".