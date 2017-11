CUADRADO: "SI SENTE LA STANCHEZZA"

31 ottobre 2017

E' critico il commento di Cuadrado dopo il pari in rimonta con lo Sporting. "Quasi tutto sbagliato, non abbiamo interpretato nel miglior modo, dobbiamo essere tranquilli, buon risultato, dobbiamo andare nella prossima gara e vincere - ha spiegato a Premium Sport -. Sicuramente quando si giocano tante partite si può sentire la stanchezza, ma non è una scusa, dobbiamo avere la consapevolezza di essere una squadra forte e fare risultato. Il punto è importante per noi". "De Sciglio? Per me ha fatto bene, rientrato bene, secondo me ha fatto un'ottima partita, poi alla fine ha sentito la stanchezza", ha aggiunto.