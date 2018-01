CROTONE, ZENGA: "VITTORIA IMPORTANTE MENTALMENTE"

21 gennaio 2018

Walter Zenga si gode il preziosissimo successo contro il Verona e non nasconde la sua soddisfazione ai microfoni di 'Radio Rai'. "I tre nuovi si sono inseriti subito e gli altri li hanno seguiti a ruota. E' importante lavorare bene ma non dobbiamo dimenticarci che entusiasmo e qualità non devono mai mancare - ha spiegato il tecnico del Crotone -. Questo successo vale molto mentalmente, eravamo reduci da tre ko consecutivi giocando comunque in maniera intelligente contro tre corazzate del calcio italiano. Oggi abbiamo raccolto i frutti di quelle partite, ora testa al Cagliari. Tranquillo sarò solo a salvezza raggiunta".