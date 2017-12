CROTONE, ZENGA NE CONVOCA 22 PER LA LAZIO

22 dicembre 2017

Il Crotone sarà impegnato domani nel lunch match delle 12,30 in casa della Lazio e per l'occasione il tecnico dei calabresi, Walter Zenga, ha convocato 22 giocatori: Cordaz, Festa, Stoian, Rohden, Ceccherini, Aristoteles, Barberis, Kragl, Suljic, Budimir, Pavlovic, Tonev, Trotta, Sampirisi, Faraoni, Mandragora, Cabrera, Viscovo, Martella, Crociata, Ajeti e Simy. Non saranno della partita gli indisponibili Izco, Nalini, Simic e Tumminello.