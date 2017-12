Crotone: Zenga in panchina, c'è l'accordo

7 dicembre 2017

Manca solo l'ufficialità, ma sarà Walter Zenga a sostituire Davide Nicola sulla panchina del Crotone. L'ex Uomo Ragno ha raggiunto l'accordo con la società fino a giugno. È atteso già venerdì in Calabria per la firma, e potrebbe sedersi in panchina già domenica per la sfida di Reggio Emilia contro il Sassuolo. Sbaragliata la concorrenza di De Biasi, Colantuono e Reja.