CROTONE, ZENGA: "CON LA LAZIO SENZA SENTIRCI INFERIORI"

21 dicembre 2017

Walter Zenga si prepara a sfidare la Lazio sabato nel lunch match e il tecnico del Crotone parla chiaro: "La mia mentalità è giocare ogni

gara senza sentirsi inferiori a nessuno. Per me non ci sono big. Se si pensa che una squadra è più forte e quindi mi devo difendere, oppure che quella è meno forte e posso attaccare si sbaglia. Si parte sempre dallo 0-0, si gioca undici contro undici per novanta minuti". Il tecnico ha aggiunto: "I ragazzi devono pensare che non sono inferiori a nessuno e giocarsela. E' il nostro atteggiamento che fa in modo che le cose vadano in un modo invece che in un altro. Non dobbiamo pensare che se giochiamo con una big ci difendiamo: così prima o poi un gol lo prendiamo. Tanto vale a quel punto giocarsela". L'allenatore spiega i suoi metodi con allenamenti dedicati: "Lo facciamo per migliorare la precisione nei tiri da lontano e provare ad alzare la media delle conclusioni nello specchio. Questa settimana siamo già migliorati: basta vedere che contro il Chievo tutti i sei calciatori di attacco sono andati al tiro. Benny Carbone sta lavorando sui dettagli con gli attaccanti su come colpire la palla o posizionarsi col corpo".