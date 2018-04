CROTONE, ZENGA CARICO: "A TORINO PER LA SVOLTA"

3 aprile 2018

Domani il Crotone sarà impegnato in casa del Torino e l’allenatore dei calabresi Walter Zenga ha presentato così il match: “Spero che la mia squadra abbia capito tutti gli errori commessi a Firenze. Belotti? Non sarà un osservato speciale, hanno qualità importanti e recupereranno Ljajic. Potrebbe essere per noi la partita della svolta, di sicuro ogni partita andrà affrontata con la stessa attenzione e mai partendo rassegnati”. Da sciogliere il dubbio relativo alla presenza di Nalini: “Senza di lui abbiamo giocato bene a Verona, ha avuto un problema legato alla pubalgia ma sono dieci giorni che si allena bene però".