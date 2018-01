CROTONE, ZENGA: “CON IL CAGLIARI SFIDA DA NON SOTTOVALUTARE”

26 gennaio 2018

“Il Crotone in serie A non ha mai vinto con il Cagliari, questo deve farci capire la difficoltà dell’incontro che andremo ad affrontare”. Non vuole distrazioni il tecnico Walter Zenga in vista della sfida interna contro i sardi: “Non parliamo di squadra rimaneggiata, sarebbe il miglior modo per sbagliare. Dobbiamo cacciare fuori il meglio nonostante le difficoltà, voglio che i ragazzi arrivino bene alla partita, diano tutto in campo e giochino in un certo modo. Con prestazioni e continuità arrivano i risultati”.