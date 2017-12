CROTONE, VRENNA: "CON ZENGA NON STIAMO SFIGURANDO"

31 dicembre 2017

“Auguri di fine anno e che il 2018 possa portarci grandi successi”. Così il presidente del Crotone, Gianni Vrenna, ai microfoni ufficiali del club: “Forse siamo un po’ in credito con la fortuna, qualche punto in più avremmo potuto averlo ma il calcio è anche questo. Siamo pronti a rimboccarci le maniche e ripartire subito contro il Milan poi ci sarà la sosta. Faremo sicuramente qualcosa sul mercato. La speranza è che questo nuovo anno ci porti la salvezza con meno sofferenza dell’anno precedente”. Sul lavoro di Zenga, il presidente spiega: “Sono molto soddisfatto, soprattutto sotto l’aspetto tecnico, non stiamo sfigurando. Le prestazioni ci lasciano ben sperare per il futuro. Auguro a tutti un sereno anno nuovo che possa portare serenità. Soprattutto l’augurio è che il Crotone Calcio possa restare in serie A, è importante per la città”.