CROTONE, TROTTA VERSO IL MILAN: "A SAN SIRO PER DARE IL MASSIMO"

3 gennaio 2018

Il Crotone lavora duro per prepararsi alla prossima sfida che lo vedrà impegnato sabato a San Siro, ospite del Milan. Nella seduta odierna agli ordini del tecnico Walter Zegna, Izco ha ripreso a lavorare con il gruppo mentre Cabrera ha lavorato a parte. Differenziato per Nalini e Pavlovic, terapie per Simic. Dopo l'allenamento, ai microfoni di Fctv ha parlato l'attaccante Marcello Trotta: "Stiamo lavorando tanto per prepararci al meglio alla sfida di San Siro, sarà sicuramente una gara difficile perché anche loro avranno una gran voglia di fare risultato, ma noi daremo il massimo e cercheremo di portare punti a casa. Il nostro gruppo sa che abbiamo tanto da lavorare e che dovremo cercare di fare meglio di quanto fatto nel girone di andata, ma la cosa importante sarà arrivare alla salvezza".