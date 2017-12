CROTONE, TERAPIE PER IZCO E NALINI

24 dicembre 2017

Il Crotone si è rimesso subito al lavoro dopo la pesante sconfitta rimediata contro la Lazio all’Olimpico. Nella seduta mattutina, scarico per chi ha giocato ieri contro i biancocelesti, normale sessione di lavoro per il resto del gruppo. Corsa per Simic, terapie e palestra per Izco e Nalini. Concesso un giorno di riposo in vista del Natale, Zenga ritroverà i ragazzi martedì per una seduta pomeridiana con inizio alle ore 15.