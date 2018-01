CROTONE, STOIAN: "GIORNATA PERFETTA"

21 gennaio 2018

“Giornata perfetta”. Cento presenze in rossoblu per Adrian Stoian che festeggia con un gol e una grande prestazione contro il Verona. “I risultati non erano dalla nostra, siamo contenti. Sulle qualità dei giocatori che sono arrivati – spiega Stoian - non c’erano dubbi. Speriamo come collettivo di andare sempre più avanti, sono contento per oggi, sapevamo che era uno scontro salvezza e lo abbiamo portato a casa”.