CROTONE: STOIAN AL LAVORO CON IL GRUPPO

31 gennaio 2018

Crotone al lavoro in vista dell'Inter: oggi il gruppo è stato impegnato in un lavoro di forza sulla sabbia e, a seguire, ha sostenuto rapidità, conclusioni in porta e una serie di partitine sei contro sei. Stoian ha svolto la seduta col gruppo. Anche domani seduta mattutina: prima dell’allenamento doppio impegno con la stampa. Zenga incontrerà i giornalisti, poi il presidente Vrenna presenterà Zanellato alla stampa.