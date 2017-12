CROTONE, SIMY IN EVIDENZA CONTRO LA PRIMAVERA

26 dicembre 2017

Ultimi giorni di preparazione per il Crotone in vista della sfida in programma venerdì sera allo Scida contro il Napoli. Lavoro suddiviso in due gruppi valutando le condizioni di chi era sceso in campo sabato contro la Lazio. A fine giornata Zenga ha chiamato la squadra a raccolta per una partitella contro la Primavera da due tempi di trenta minuti ognuno. In evidenza Simy, che ha realizzato una doppietta, e Tonev per il 3-1 finale. Prosegue il lavoro a parte per Izco e Nalini, mentre rispetta la tabella di marcia del recupero Simic, che è rimasto in campo per buona parte del match in famiglia.