CROTONE, ROHDEN: "MILAN? SPERO DI PORTARE VIA ALMENO UN PUNTO"

2 gennaio 2018

Al termine del primo allenamento del 2018, il centrocampista del Crotone Marcus Rohden ha parlato al sito ufficiale della società: “Sabato abbiamo una partita molto importante contro il Milan, ci alleneremo al meglio e faremo tutto quello che possiamo per farci trovare pronti per il match e per cercare di fare punti a Milano. Sarebbe bello vincere, ma anche portare via un punto non sarebbe male”. Lo svedese preferisce la nuova posizione che Zenga gli ha affidato: “Prima giocavo sulla destra, ruolo che posso anche ricoprire, ma preferisco giocare nella posizione attuale”.