CROTONE: OTTO GOL AL CUTRO IN AMICHEVOLE

25 gennaio 2018

Seduta pomeridiana per il Crotone, che domenica ospiterà il Cagliari. Zenga ha diviso il gruppo in due: possesso palla, corsa e tiri in porta per chi è stato schierato titolare a Verona. Poi partitella di allenamento contro il Cutro, squadra che milita nel campionato di Eccellenza, per il resto della rosa. Otto le marcature dei rossoblù: triplette per Budimir e Crociata, un gol a testa per Nalini e Rohden.