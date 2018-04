Crotone: Nicola, missione in bici conclusa: "Obiettivo raggiunto"

18 giugno 2017

Un abbraccio caloroso e un'ovazione hanno accolto il tecnico del Crotone Davide Nicola al suo arrivo al Filadelfia di Torino dopo la conclusione del suo personale giro d'Italia in bici, partito il 9 giugno dallo Stadio Scida di Crotone dopo la salvezza della sua squadra. "L'obiettivo di questo viaggio è stato raggiunto: portare a termine una scommessa sportiva, ma anche sensibilizzare e portare un po’ d’interesse sulla sicurezza nelle strade".

"Ringrazio la Fondazione Filadelfia, il Comune, l’Assessore Finardi: sono stato accolto alla grande da persone che hanno una passione incredibile e sono molto appassionate - ha detto Nicola - E’ stato un viaggio partito per gioco. Vorrei ringraziare alcune persone: da Max Allegri, a Michele Bartoli, Cassani, a Gasperini, anche gente normale… Non dimenticheremo mai questa esperienza, perché la vita a volte è molto di più di quello che appare. Il mio futuro? Avremmo tempo di parlarne". La conclusione del suo viaggio di 1300 km, a Vigone, suo paese di residenza, e dove tre anni fa perse la vita il figlio Alessandro di 14 anni, travolto da un autobus mentre andava in bici.