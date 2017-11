CROTONE, NICOLA: "EQUILIBRIO E PIU' CORAGGIO IN TRASFERTA"

2 novembre 2017

"Equilibrio e più coraggio fuori casa". E' la ricetta che secondo Davide Nicola potrà permettere al Crotone di fare risultato in trasferta. L'occasione sabato contro il Bologna, reduce da tre sconfitte di fila: "Perdere in Serie A - afferma Nicola nella conferenza stampa alla vigilia della partenza per l'Emilia Romagna - è la cosa più semplice perché la qualità del campionato è elevata. A me non interessano i risultati fatti dagli altri, e neppure quelli che abbiamo fatto noi: a me interessa quello che dovremmo fare nelle prossima gara. Io non temo il Bologna ma è una squadra che ha fatto 14 punti e qualcosa vorrà pur dire. E' una squadra che non c'entra con la lotta per la salvezza e per questo va presa con dovuta attenzione".