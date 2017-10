CROTONE, NICOLA: "C'E' MOLTA GIOIA"

29 ottobre 2017

Davide Nicola si gode il prezioso successo contro la Fiorentina e racconta ai microfoni di 'Rai Due' le sue sensazioni. "C'è molta gioia perché vincere non è mai facile soprattutto contro una squadra come la Fiorentina - ha spiegato l'allenatore del Crotone -. Quando esprimiamo le nostre caratteristiche riusciamo ad essere competitivi. Voglio pensare alla trasferta di Bologna, chiedo ai ragazzi di allenarsi bene questa settimana. Non è cambiato il nostro doverci impegnare sempre, le difficoltà ci sono. Noi siamo gratificati dall'aver fatto nove punti ma ancora non bastano".