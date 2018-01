CROTONE, NALINI TORNA IN GRUPPO

16 gennaio 2018

Prosegue il lavoro diviso in reparti per il Crotone di Zenga. Dopo la doppia seduta di ieri dei difensori oggi è stato il turno di centrocampisti e attaccanti che hanno svolto una sessione tecnico tattico in mattinata, nel pomeriggio l'allenamento di gruppo con partitella finale. Ha ripreso il lavoro in gruppo Nalini, mentre prosegue nelle terapie Simic. Differenziato, infine, per Aristoteles e Simy.