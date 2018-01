CROTONE: NALINI E PAVLOVIC A PARE, TERAPIE PER SIMIC

14 gennaio 2018

Sessione di lavoro pomeridiana per il Crotone sul campo ‘B’ del centro sportivo Antico Borgol. La squadra di Zenga ha sostenuto una partitella d’allenamento contro la Primavera di Parisi. Il tecnico rossoblù ha fatto disputare 2 tempi da 30 minuti ai suoi ragazzi nella partitella finita 3-0 per la prima squadra: sugli scudi Mariano Izco, autore di una doppietta, mentre l’altra realizzazione porta la firma di Marcello Trotta. Nalini e Pavlovic hanno lavorato a parte, terapie per Simić.