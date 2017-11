CROTONE, MARTELLA: "COL GENOA SFIDA DELICATA"

16 novembre 2017

Il difensore del Crotone, Bruno Martella, presenta così la sfida salvezza in programma contro il Genoa domenica alle 12,30: “Il gruppo dà il massimo in ogni allenamento, siamo abbastanza carichi e solo mantenendo questa concentrazione possiamo raggiungere l'obiettivo della la salvezza. Siamo un ottimo gruppo, non ci sono titolari o riserve e siamo tutti molto uniti. Crotone è ambiente ideale per crescere e fare calcio, società e i tifosi ci permettono anche di sbagliare e ci aspettano, come avvenuto lo scorso anno quando le cose non andavano tanto bene ad inizio stagione. Contro il Genoa sarà uno scontro diretto delicato e dobbiamo mettercela tutta per portare a casa più punti possibili”. Allenamento odierno: differenziato per Kragl e Pavlovic.