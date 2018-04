CROTONE: IZCO, SIMIC E TROTTA RIENTRANO IN GRUPPO

11 aprile 2018

Allenamento mattutino per il Crotone a tre giorni dalla sfida di campionato contro il Genoa. La squadra di Zenga si è ritrovata per la consueta colazione di gruppo al centro sportivo e, dopo l’appuntamento in sala video, è scesa in campo per sostenere, dopo la fase di attivazione, giochi di posizione, possessi palli e lavoro tattico. Izco, Simic e Trotta hanno lavorato col gruppo, mentre Nalini prosegue col suo programma di recupero svolgendo un lavoro differenziato. Assente alla seduta il febbricitante Martella. Per domani è in programma un altro allenamento al mattino.