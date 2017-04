Crotone-Inter 2-1: Falcinelli l'eroe, Pioli la disfatta

LA PARTITA

Capire l'Inter, da sempre, è un irrisolto rompicapo. Comprendere il Crotone che, da un paio di settimane, scruta l'orizzonte della salvezza è legittimo. Così, con questo doppio sfondo di speranze/esigenze, assistiamo all'irreale primo tempo degli undici prodi di Stefano Pioli, maltrattati -letteralmente- da Falcinelli e compagni e -aggiungiamo- anche da loro stessi, loro per intenderci gli interisti.

C'è una squadra che corre, questa di casa. Un'altra che passeggia palla al piede, preferendo consegnare la medesima agli avversari, tanto per evitarsi il fastidio di pensare, dunque di giocare. Falcinelli, Rodhen, Crisetig e diciamo pure tutti i ragazzi di Nicola hanno mille cose in più di un gruppo-Inter in cui sbagliano tutti. Con atteggiamenti che irritano, se non peggio.

Medel gioca a centrocampo, per ripristinare la difesa a quattro che fu con Murillo e Miranda centrali: difesa che procura sbandamenti da far tremare. Il cileno in ritirata scivola in area e a terra intercetta il pallone con un braccio. Rigore (18') che Falcinelli trasforma per l'1-0. Vantaggio che diventa doppio al 22' con la difesa interista sulla linea del centrocampo e Falcinelli libero di andarsene a sinistra e fulminare Handanovic per il 2-0.

A quel punto, attendersi una reazione sarebbe il minimo. Ma l'Inter no, continua col suo non-calcio, Pioli retrocede Medel in difesa, difesa a tre con Miranda e Murillo, Banega arretrato per cambiare spartito e spirito. Ma niente.

C'è il Crotone che arriva a un passo dal 3-0 al 39' e al 41', con micidiali e solitari contropiede manovrati, c'è la terrea faccia di Pioli che guarda i suoi annaspare e Ansaldi mettere incredibilmente fuori, di testa, la sola palla-gol creata dall'Inter in questo primo tempo, al terzo minuto di recupero. Riposo.

Ripresa. Cambia molto, Pioli. Dentro Eder e Palacio, fuori Murillo e Ansaldi per una difesa a tre con Medel, D'Ambrosio e Miranda e il resto avanti tutti. Arretra, fatalmente, il Crotone con l'oro dei due gol di vantaggio e un'Inter ovviamente solo offensiva. La faccia della partita cambia, quella interista smette di avere quei lineamenti di assurdità come assurdo è stato il primo tempo e qualcosa accade nella metà campo e nell'area calabresi. Con il gol di D'Ambrosio, su angolo di Candreva e tocco aereo di Kondogbia al 20'. La partita, ovvio, si riapre.

Il palo di Eder al 27' (palo interno) è l'occasione svanita del pareggio, per un'Inter che cerca disperatamente di riprendersi qualcosa, mentre Nicola viene espulso per proteste e dalla tribuna ordina i tre cambi e un 5-4-1 di totale riparo.

Il muro crotonese tiene, il pomeriggio degli interisti non può esimersi dal considerare l'orrore del primo tempo ferme restando la volontà e le occasioni create nella ripresa, dopo il palo di Eder, con Perisic, Candreva e altre cose che accadono. Sei minuti di recupero sembrano troppi, ai ragazzi di Nicola. E troppo pochi agli interisti. Che si meritano la sconfitta e il congedo dall'Europa e chissà da cos'altro, pensando a Pioli. Mentre il Crotone ha il diritto/dovere di sognare: la salvezza è lì. Si può fare.