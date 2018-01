CROTONE, IN CAMPO CON UNA MAGLIA SPECIALE

27 gennaio 2018

In occasione della gara di campionato di Serie A Tim, Crotone-Cagliari, gli squali, tramite il loro sito ufficiale, comunicano che scenderanno in campo con una speciale patch per ricordare Giuseppe Parretta, il giovane diciottenne ucciso nel centro storico della città quattordici giorni fa. Il Crotone ha voluto ricordare il giovane diciottenne con la patch #CiaoGiuseppe.