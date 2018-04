CROTONE, FARAONI: "COL TORINO BISOGNA EVITARE GLI ERRORI DI FIRENZE"

2 aprile 2018

Il Crotone insegue il sogno salvezza: mercoledì c'è il recupero contro il Torino per gli uomini di Zenga, che hanno svolto una seduta incentrata su tattica e palle inattive. Ai box Budimir e Simic, terapie per Nalini e lavoro a parte per Markovic. «Al Franchi abbiamo concesso i primi minuti agli avversari e non dobbiamo più ripetere questo errore – ha detto il difensore Davide Faraoni - dobbiamo mettere sempre il massimo della concentrazione».