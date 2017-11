CROTONE, DIFFERENZIATO PER KRAGL E PAVLOVIC

15 novembre 2017

Procede a ritmo serrato la preparazione del Crotone in vista della sfida di domenica contro il Genoa. Rosa quasi al completo per il tecnico Nicola che ha dovuto rinunciare solo all'Under 21 Mandragora, unico tra i giocatori impegnati con le rispettive nazionali a dover fare ancora rientro. Hanno continuato a lavorare a parte Kragl e Pavlovic, solo il secondo potrebbe recuperare in tempo per il lunch match contro il Genoa, mentre per vedere in campo il tedesco bisognerà aspettare ancora venti giorni.