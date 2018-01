CROTONE, CROCIATA: "CHE EMOZIONE GIOCARE AL MEAZZA"

7 gennaio 2018

“Sono cresciuto qua ed è stata un’emozione grandissima giocare per la prima volta in questo stadio”. Così Giovanni Crociata al termine della partita disputata tra il suo Crotone e il Milan al Meazza. “Peccato per gli episodi contro, non siamo riusciti a buttarla dentro ma ci rifaremo nelle altre partita. Stiamo lavorando bene con il mister. Ascolto quello che mi dice, non è un problema la posizione, importante per me è dare sempre tutto. Ci stanno mancando i punti ma non le prestazioni”.