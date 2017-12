CROTONE, BARBERIS: "UNITI PER ESSERE COMPETITIVI"

24 dicembre 2017

“Non meritavamo questo risultato, sono successi episodi nei minuti finali e abbiamo subito i gol”. Così il centrocampista del Crotone, Andrea Barberis, commenta la sconfitta contro la Lazio: “Per come avevamo giocato buona parte della gara, non ce lo meritavamo. Noi magari eravamo un po’ stanchi, avevamo creato anche un’occasione con Trotta, poi purtroppo sono usciti loro. Non è facile giocare contro una Lazio così ma rimanendo uniti possiamo essere competitivi”.