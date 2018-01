CROTONE, AJETI A RIPOSO

17 gennaio 2018

Allenamento mattutino per il Crotone in vista del match col Verona. Alla seduta ha partecipato anche l'ultimo arrivato, Ahmad Benali, che ha svolto il primo allenamento. Simy si è aggregato al gruppo mentre Aristoteles ha continuato il lavoro personalizzato. Ajeti, a scopo precauzionale per una botta, ha lavorato a parte. Nalini ha sostenuto parte della sessione con la squadra. Terapie e palestra per Simic.