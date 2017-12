CROTONE, 23 CONVOCATI: OUT PAVLOVIC

28 dicembre 2017

Sono 23 i convocati di Walter Zenga per la sfida del suo Crotone contro il Napoli in programma domani sera allo Scida. Il tecnico ha dovuto rinunciare anche a Pavlovic per problemi fisici, la sua assenza si aggiunge a quelle già annunciate di Ajeti, Izco, Nalini e Tumminello. Questo l'elenco dei convocati: 1 Cordaz, 3 Festa, 5 Stoian, 6 Rohden, 7 Ceccherini, 8 Aristoteles, 10 Barberis, 11 Kragl, 14 Suljic, 17 Budimir, 21 Cuomo, 24 Tonev, 28 Borello, 29 Trotta, 31 Sampirisi, 34 Simic, 37 Faraoni, 38 Mandragora, 44 Cabrera, 78 Viscovo, 87 Martella, 89 Crociata, 99 Simy.