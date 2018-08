CROLLO DEL PONTE, EVENTO BENEFICO DELLA SAMP

28/08/2018

S'intitola "I Sampdoriani per Genova" l'iniziativa della Federazione dei club blucerchiati e i Gruppi della Sud per aiutare le famiglie colpite dalla tragedia del crollo di Ponte Morandi. Appuntamento domenica sera, prima della gara tra Sampdoria e Napoli al Ferraris, quando saranno messe in vendita magliette (offerta minima 5 euro) il cui ricavato sarà destinato a progetti destinati alle famiglie più duramente colpite dalla tragedia del 14 agosto.