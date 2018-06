Cristiano Ronaldo patteggia col fisco, 2 anni con la condizionale e 18 milioni di multa

15/06/2018

Una condanna di due anni, con la condizionale, e una multa di 18,8 milioni: Cristiano Ronaldo, scrive 'El Mundo', ha raggiunto un accordo con l'avvocatura di stato spagnola in merito al suo contenzioso con il fisco, ammettendo le sue responsabilità per quattro reati. Il portoghese vede ridotta la cifra evasa che scende da 14,7 milioni a 5,7 milioni. Con questo accordo CR7 derubrica i suoi problemi fiscali, dal punto di vista penale e amministrativo. Non andrà in carcere, non avendo precedenti.