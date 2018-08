CRISI UNITED, PARLA POGBA

28/08/2018

La crisi United continua a tenere banco in Inghilterra. E dopo le tre sberle prese dal Tottenham e la sfuriata di Mourinho in conferenza stampa, anche Pogba ha voluto dire la sua sulla situazione e su quello che è successo nell'ultima gara. "Neanche noi giocatori capiamo cosa sta succedendo", ha spiegato Paul, sottolineando però l'impegno della squadra. "Siamo dispiaciuti soprattutto per i tifosi, vogliamo fare meglio", ha aggiunto.