CRISCITO: "LA JUVE RISCHIA DI VINCERLE TUTTE"

21/09/2018

"Scudetto? La Juve e poi le altre. La Juve rischia di vincere tutto quest'anno. Napoli ha preso grande allenatore, ha cambiato poco, è la rivale numero 1 della Juventus". Così Mimmo Criscito, capitano del Genoa, al Salone Nautico di Genova. "Per me il Genoa è tutto, da ragazzino cantavo i cori della Nord, Castelletto mio angolo preferito della città. Già essere capitano del Genoa è pazzesco, farlo nell'anno del 125° compleanno e nell'anno della tragedia del Ponte Morandi lo è ancora di più", ha aggiunto l'esterno di origini napoletane. "Il Genoa è un mix di giovani e vecchi, gruppo che da tutto, il 100% in campo. Non sempre riusciamo, ma l'impegno c'è sempre e ci deve essere quando indossi questa maglia", ha detto ancora parlando della squadra.