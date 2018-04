CR7: "La storia la faremo coi. Con due Champions di fila"

30 maggio 2017

"Mi sento bene, meglio a livello fisico rispetto alle ultime stagioni, anche perché ho giocato di meno anche se sono comunque quello che ha giocato di più. Questo è dovuto a una grande e intelligente gestione di Zizou, forse alcuni volevano giocare di più ma è l'allenatore che prende le decisioni".



Così Cristiano Ronaldo, fuoriclasse del Real Madrid, nel corso del Media Day in vista della finale di Champions League contro la Juventus. "Come si vince la finale? Facendo gol e non soffrendo. La squadra è in un momento molto buono e dobbiamo approfittarne. Vincere il campionato ci ha resi molto calmi. Ora vogliamo fare la storia vincendo due Champions di fila", ha aggiunto CR7.

Da quando esiste la Champions League, che nel 1992 sostituì come denominazione la Coppa dei campioni a sua volta nata nel 1956, nessuna squadra è riuscita a vincerla per due volte di seguito, un "muro" che resiste da 25 anni.