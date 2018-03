Costacurta: "Il nuovo ct lo annuncio il 20 maggio. E Di Biagio è molto bravo"

24 marzo 2018

Tornando sulla gara di ieri Costacurta ha ammesso di credere che "fosse impossibile affrontare meglio quel primo tempo, venivamo da un periodo in cui si è detto di tutto. Psicologicamente credo fosse impossibile - ha proseguito il sub-commissario -. E' vero che non abbiamo tirato in porta ma anche loro a parte il colpo di testa di Otamendi non sono stati pericolosi".

Il dirigente della Figc ha rivelato che "c'è stato un attimo in cui ho pensato che la vincessimo perché la squadra aveva iniziato a giocare come piace a me. Fino all'errore che portato al gol l'interpretazione della partita mi era piaciuta". L'ex bandiera del Milan auspica infine "che alcuni giocatori si sblocchino, c'è anche un problema generale di alcuni giocatori che anche in nazionale devono dare un pochino di più, spesso non riusciamo a mettere in condizione i nostri attaccanti di poter impensierire i difensori o il portiere avversario".