CORNELIUS: JUVE DA MANGIARE COME I CASONCELLI

25 gennaio 2018

"La Juve? Da mangiare come i casoncelli". Sono le parole di Andreas Cornelius, attaccante dell’Atalanta, al Corriere di Bergamo. “Sono felice dei miei miglioramenti – ha detto il centravanti danese - ho cominciato a imparare le tattiche. Il campionato è più complicato, mentre con Borussia in Europa e Juve in Coppa Italia abbiamo quattro partite secche. Probabilmente è più semplice andare avanti nelle coppe".