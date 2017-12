CORDOGLIO INTER, MORTO OSVALDO FATTORI

27 dicembre 2017

Lutto in casa Inter, per la scomparsa di Osvaldo Fattori, protagonista in nerazzurro negli anni '50. Ha giocato anche con Como, Sampdoria e Brescia. Ha disputato 4 partite con la maglia della nazionale italiana, tra cui un match al Mondiale del '50: Italia-Paraguay 2-0. Questo il messaggio della società interista: "FC Internazionale Milano esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Osvaldo Fattori. Ex centrocampista, nato il 22 giugno del 1922 a San Michele Extra (VR), è stato protagonista con la maglia dell'Inter per ben sette stagioni, dal 1947 al 1954, impreziosite da 178 presenze complessive, 7 reti e soprattutto dalla conquista di due Scudetti (1952/53 e 1953/54). Il Club nerazzurro partecipa al dolore della famiglia e di tutte le persone a lui vicine".