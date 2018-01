COPPA ITALIA, UNA GIORNATA DI SQUALIFICA E MULTA PER MIHAJLOVIC

4 gennaio 2018

Dopo l'esonero di Cairo, arriva per Mihajlovic anche il provvedimento del Giudice Sportivo successivo al derby di Coppa Italia con la Juve. L'ormai ex tecnico granata è stato infatti squalificato per una giornata "per avere al 23° del secondo tempo, uscendo dall'area tecnica, contestato una decisione arbitrale - recita il dispositivo del Giudice - e, in seguito alla notifica del provvedimento di allontanamento, rivolto al Direttore di gara un'espressione ingiuriosa". A questo si aggiunge una multa di 5mila euro.