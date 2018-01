COPPA ITALIA, NAPOLI: NON CONVOCATO GIACCHERINI

2 gennaio 2018

Il tecnico del Napoli, Maurizio Sarri, ha convocato 23 giocatori per la sfida di questa sera al San Paolo contro l'Atalanta. In lista Tonelli, out Giaccherini. Questo l'elenco completo. Portieri: Reina, Rafael, Sepe. Difensori: Albiol, Chiriches, Mario Rui, Scarf, Hysaj, Koulibaly, Maksimovic, Maggio, Tonelli. Centrocampisti: Rog, Jorginho, Allan, Diawara, Hamsik, Ounas, Zielinski. Attaccanti: Callejon, Leandrinho, Mertens, Insigne.