Coppa Italia: Juve, prima tappa Triplete ma la Lazio insegue la sua 'settima'

17 maggio 2017

Primo passo verso il Triplete. Per la Juve quella contro la Lazio di stasera è una finale dal sapore molto particolare: dalla possibilità di conquistare il trofeo per il terzo anno consecutivo, cosa mai riuscita a nessuno, al primo tassello prima di scudetto e Champions, è una sfida fondamentale per la stagione. Ma la Lazio , che insegue la Coppa vinta nel 2013, vuole il suo settimo sigillo e il primo trofeo in panchina per Simone Inzaghi.

Juventus e Lazio si trovano questa sera di fronte a due anni di distanza da quella finale conquistata dalla squadra di Allegri con un gol di Matri nei supplementari dopo l'1-1 dei regolamentari targato Radu e Chiellini. I bianconeri, con 11 trofei, eguagliano il record di 17 finali della Roma che, però, ha trionfato 9 volte. I biancocelesti, invece, hanno centrato la Coppa Italia in 6 occasioni su 8 tentativi.



Se la Juve dovesse imporsi sulla Lazio all'Olimpico, sarebbe la prima squadra a vincere tre edizioni consecutive della Coppa Italia, così come sarebbe la prima ad arrivare a quota sei scudetti in fila in caso di successo contro Crotone o Bologna nelle ultime due giornate di campionato. I bianconeri potrebbero così mettere in bacheca il primo trofeo stagionale in attesa di chiudere i conti in campionato e concentrarsi poi sulla finale di Champions League del prossimo 3 giugno a Cardiff contro il Real Madrid.



La Lazio vuole conquistare la settima Coppa Italia della sua storia che sarebbe il meritato riconoscimento per una stagione fin qui al di sopra delle attese. I biancocelesti di Simone Inzaghi, attualmente quarti in campionato, hanno blindato l'accesso all'Europa League ed eliminato la Roma nella semifinale di Tim Cup. Inoltre la squadra capitolina cercherà di vendicare le due sconfitte subite dalla Juve in altrettante finali di Coppa Italia: nel 2003/04 (con gare di andata e ritorno) e nel 2014/15.