Coppa Italia: Irrati arbitra Juve-Milan

23 gennaio 2017

Sarà Irrati l'arbitro di Juventus-Milan, gara valida per i quarti di Coppa Italia, in programma mercoledì 25 gennaio alle ore 20.45. Irrati sarà coadiuvato da Preti e Paganessi, quarto uomo Guida. Doveri dirigerà Napoli-Fiorentina, in programma martedì sera alle 20.45. Assistenti Giallatini e Tegoni, quarto uomo Valeri. Gli altri due quarti di finale, Inter-Lazio e Roma-Cesena, saranno disputati rispettivamente il 31 gennaio e il primo febbraio.