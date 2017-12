COPPA ITALIA, FIORENTINA SUBITO IN CAMPO

23 dicembre 2017

Nessuno stop per la Fiorentina che ha ripreso subito gli allenamenti in vista dei quarti di finale di Coppa Italia all'indomani dell’importante vittoria ottenuta in campionato contro il Cagliari, in trasferta. La squadra di Pioli ha ripreso la marcia verso il prossimo impegno: il 26 dicembre si tornerà in campo contro la Lazio, all’Olimpico per la competizione di Coppa Italia, calcio d'inizio alle ore 21.