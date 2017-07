Coppa Italia 2017/18: ecco gli accoppiamenti

21 luglio 2017

La Tim Cup per le 8 big inizierà il 13 e 20 dicembre: la Juve detentrice del trofeo potrebbe trovare Genoa o Crotone mentre la Roma può esordire sfidando Torino, Atalanta o Sassuolo. Il Napoli può incrociare Udinese o Benevento. Dall'altra parte del tabellone è probabile una veronese per il Milan mentre per l'Inter sono in ballo Cagliari, Fiorentina o Samp. Bologna o Spal, infine, potrebbero sfidare la Lazio, finalista dell'ultima edizione.